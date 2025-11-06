Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Самару - РИА Новости, 06.11.2025
16:26 06.11.2025
Путин прилетел в Самару
Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Самару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2025
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Самару, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе поездки глава государства выступит на форуме "Россия - спортивная держава", осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита" и пообщается со спортсменами, примет участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Кроме того, Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин примет участие в форуме "Россия — спортивная держава"
Вчера, 16:20
 
Россия, Владимир Путин
 
 
