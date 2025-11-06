https://ria.ru/20251106/putin-2053220776.html
Путин прилетел в Самару
Путин прилетел в Самару - РИА Новости, 06.11.2025
Путин прилетел в Самару
Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Самару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2025
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Самару, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе поездки глава государства выступит на форуме "Россия - спортивная держава", осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита" и пообщается со спортсменами, примет участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Кроме того, Путин проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.