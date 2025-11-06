Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару, где принимает участие в открытии спортивных объектов и заседании форума "Россия – спортивная держава".
https://ria.ru/20251106/putin-2053210876.html
Путин выступает на форуме "Россия – спортивная держава". Трансляция
Путин выступает на форуме "Россия – спортивная держава". Трансляция - РИА Новости, 06.11.2025
Путин выступает на форуме "Россия – спортивная держава". Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару, где принимает участие в открытии спортивных объектов и заседании форума "Россия – спортивная... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T17:28:00+03:00
2025-11-06T17:28:00+03:00
2025-11-06T17:28:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4392d2ea1753bd72862ce414d56da55.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248748_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_ec45fefc82cb099388764c433368259e.jpg
Путин на пленарном заседании форума "Россия – спортивная держава"
Путин на пленарном заседании форума "Россия – спортивная держава"
2025-11-06T17:28
true
PT104M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин выступает на форуме "Россия – спортивная держава". Трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару, где принимает участие в открытии спортивных объектов и заседании форума "Россия – спортивная держава".
2025-11-06T17:28
true
PT104M30S