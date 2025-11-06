https://ria.ru/20251106/pozhar-2053144744.html
Число погибших на пожаре в Якутске выросло до трех
Число погибших на пожаре в Якутске выросло до трех - РИА Новости, 06.11.2025
Число погибших на пожаре в Якутске выросло до трех
Двое детей и мужчина погибли на пожаре в жилом доме в городе Якутске, один человек пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:53:00+03:00
2025-11-06T10:53:00+03:00
2025-11-06T10:53:00+03:00
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251106/pozhar-2053094315.html
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших на пожаре в Якутске выросло до трех
Число погибших на пожаре в Якутске выросло до трех, один человек пострадал