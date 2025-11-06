Пожар на свинокомплексе на Сахалине локализовали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на свинокомплексе "Мерси Агро Сахалин" в Анивском локализован, в огне погибло 1,5 тысячи свиней, сообщает правительство Сахалина.

По информации главы регионального минсельхозторга Инны Павленко, при возгорании погибли порядка 1,5 тысячи свиней, в том числе 460 голов маточного поголовья.

"По оценке специалистов потери в мясе составили 15%. На восстановление производства потребуется девять месяцев", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл губернатор Валерий Лимаренко

"Огонь локализован, угрозы дальнейшего распространения нет. После оценки ущерба и установления причин пожара примем все необходимые решения", – написал глава региона в Telegram-канале.

По информации мэра Анивского района Светланы Швец, огнем был охвачен корпус площадью 3,5 тысячи квадратных метров.