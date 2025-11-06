https://ria.ru/20251106/pozhar-2053094315.html
Пожар на свинокомплексе на Сахалине локализовали
Пожар на свинокомплексе "Мерси Агро Сахалин" в Анивском локализован, в огне погибло 1,5 тысячи свиней, сообщает правительство Сахалина. РИА Новости, 06.11.2025
сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на свинокомплексе "Мерси Агро Сахалин" в Анивском локализован, в огне погибло 1,5 тысячи свиней, сообщает правительство Сахалина.
По информации главы регионального минсельхозторга Инны Павленко, при возгорании погибли порядка 1,5 тысячи свиней, в том числе 460 голов маточного поголовья.
"По оценке специалистов потери в мясе составили 15%. На восстановление производства потребуется девять месяцев", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл губернатор Валерий Лимаренко
.
"Огонь локализован, угрозы дальнейшего распространения нет. После оценки ущерба и установления причин пожара примем все необходимые решения", – написал глава региона в Telegram-канале.
По информации мэра Анивского района Светланы Швец, огнем был охвачен корпус площадью 3,5 тысячи квадратных метров.
Свинокомплекс "Мерси Агро Сахалин" расположен в районе села Таранай Анивского района и состоит из 11 корпусов для откорма свиней. Производственная мощность составляет 62 тысячи товарных свиней в год, поголовье свиноматок - 2,5 тысячи голов.