Пожар на свинокомплексе на Сахалине локализовали - РИА Новости, 06.11.2025
02:43 06.11.2025 (обновлено: 02:44 06.11.2025)
Пожар на свинокомплексе на Сахалине локализовали
Пожар на свинокомплексе "Мерси Агро Сахалин" в Анивском локализован, в огне погибло 1,5 тысячи свиней, сообщает правительство Сахалина. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, сахалин, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Валерий Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на свинокомплексе "Мерси Агро Сахалин" в Анивском локализован, в огне погибло 1,5 тысячи свиней, сообщает правительство Сахалина.
По информации главы регионального минсельхозторга Инны Павленко, при возгорании погибли порядка 1,5 тысячи свиней, в том числе 460 голов маточного поголовья.
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
00:34
"По оценке специалистов потери в мясе составили 15%. На восстановление производства потребуется девять месяцев", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл губернатор Валерий Лимаренко.
"Огонь локализован, угрозы дальнейшего распространения нет. После оценки ущерба и установления причин пожара примем все необходимые решения", – написал глава региона в Telegram-канале.
По информации мэра Анивского района Светланы Швец, огнем был охвачен корпус площадью 3,5 тысячи квадратных метров.
Свинокомплекс "Мерси Агро Сахалин" расположен в районе села Таранай Анивского района и состоит из 11 корпусов для откорма свиней. Производственная мощность составляет 62 тысячи товарных свиней в год, поголовье свиноматок - 2,5 тысячи голов.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Москве потушили пожар в административном здании
3 ноября, 18:58
 
ПроисшествияСахалинВалерий Лимаренко
 
 
