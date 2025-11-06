https://ria.ru/20251106/pozhar-2053084249.html
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 06.11.2025
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T00:34:00+03:00
2025-11-06T00:34:00+03:00
2025-11-06T00:34:00+03:00
происшествия
ростов
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150079/17/1500791765_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_b3c079fda6720e8ca662a68af8daecd0.jpg
https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880662.html
ростов
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150079/17/1500791765_263:0:2139:1407_1920x0_80_0_0_39aacc9ad4dd8f15d7cf97d2e936059b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
В Ростове-на-Дону потушили пожар в трехэтажном складском помещении