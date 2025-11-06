Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/pozhar-2053084249.html
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили - РИА Новости, 06.11.2025
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T00:34:00+03:00
2025-11-06T00:34:00+03:00
происшествия
ростов
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150079/17/1500791765_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_b3c079fda6720e8ca662a68af8daecd0.jpg
https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880662.html
ростов
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150079/17/1500791765_263:0:2139:1407_1920x0_80_0_0_39aacc9ad4dd8f15d7cf97d2e936059b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили

В Ростове-на-Дону потушили пожар в трехэтажном складском помещении

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Трехэтажное складское помещение загорелось в среду в центре Ростова-на-Дону на площади в 1 тысячу квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров. На этой же площади пожар был локализован. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
"Пожар в Ростовской области полностью ликвидирован. Во взятых на месте пожара пробах воздуха превышения ПДК вредных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Вчера, 06:10
 
ПроисшествияРостовРоссияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала