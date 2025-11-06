Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/politico-2053295618.html
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа - РИА Новости, 06.11.2025
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, известный критикой президента США Дональда Трампа, а также претендующий на участие в президентской гонке в 2028 году, может... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:59:00+03:00
2025-11-06T20:59:00+03:00
в мире
калифорния
сша
бразилия
дональд трамп
гэвин ньюсом
оон
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6f9a52710db9a3caf1a506762a3bf2c.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053070689.html
калифорния
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7dcb8c67a63437a37f588547916dfd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, бразилия, дональд трамп, гэвин ньюсом, оон, politico
В мире, Калифорния, США, Бразилия, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, ООН, Politico
Губернатор Калифорнии может отправиться на конференцию COP30 вместо Трампа

Politico: Губернатор Калифорнии может поехать на COP30 в Бразилию вместо Трампа

© AP Photo / Rich PedroncelliГэвин Ньюсом
Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Гэвин Ньюсом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, известный критикой президента США Дональда Трампа, а также претендующий на участие в президентской гонке в 2028 году, может отправиться на климатическую конференцию COP30 в Бразилию вместо представителей Белого дома, сообщает издание Politico.
Тридцатая конференция ООН по изменению климата (COP30) пройдет в бразильском Белене с 6 по 21 ноября. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30).
"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду подтвердил, что планирует принять участие в климатической конференции Организации Объединенных Наций в Бразилии на следующей неделе", - пишет издание.
Отмечается, что Ньюсом ранее прямо заявлял о том, что эта поездка - часть "антитрамповской линии".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
5 ноября, 22:12
 
В миреКалифорнияСШАБразилияДональд ТрампГэвин НьюсомООНPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала