Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области

ЛИПЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Поликлинику Задонской районной больницы, которая обслуживает больше 30 тысяч человек, открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, на проведение работ из областного бюджета было выделено 88 миллионов рублей. В здании заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю, сделали косметический ремонт внутри, купили новую мебель.

Артамонов отметил, что большое внимание было уделено модернизации материально-технической базы. Для учреждения приобрели современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования и другие приборы для кардиологии, пульмонологии, неврологии и офтальмологии.