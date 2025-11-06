Рейтинг@Mail.ru
Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 06.11.2025
Липецкая область
 
12:20 06.11.2025 (обновлено: 13:04 06.11.2025)
Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области
Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 06.11.2025
Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области
Поликлинику Задонской районной больницы, которая обслуживает больше 30 тысяч человек, открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области...
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Поликлинику после капремонта открыли в райцентре Липецкой области

В Липецкой области открыли поликлинику после капитального ремонта

ЛИПЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Поликлинику Задонской районной больницы, которая обслуживает больше 30 тысяч человек, открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, на проведение работ из областного бюджета было выделено 88 миллионов рублей. В здании заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю, сделали косметический ремонт внутри, купили новую мебель.
Артамонов отметил, что большое внимание было уделено модернизации материально-технической базы. Для учреждения приобрели современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования и другие приборы для кардиологии, пульмонологии, неврологии и офтальмологии.
"Качественная и доступная медицина должна быть во всех районах области и в шаговой доступности. Для этого мы последовательно модернизируем медицинские учреждения, строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем современное оборудование, чтобы жители могли проходить качественное обследование и получать эффективное лечение в своем муниципалитете, а молодые специалисты оставались работать на малой родине", – сказал Артамонов.
