"Россети" открыли после обновления подстанции энергокольца в Туве
06.11.2025
"Россети" открыли после обновления подстанции энергокольца в Туве
"Россети" открыли после реконструкции три подстанции энергокольца в Туве, торжественные пуски приурочены к празднованию 100-летия энергосистемы республики
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Россети" открыли после реконструкции три подстанции энергокольца в Туве, торжественные пуски приурочены к празднованию 100-летия энергосистемы республики, сообщает пресс-служба компании.
В церемонии участвовали глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.
Обновленные объекты обеспечат условия для развития центральных и восточных районов Тувы, передачи в регион дополнительной мощности от Саяно-Шушенской ГЭС.
"Тува демонстрирует высокие темпы развития. Здесь активно строится жилье, открываются новые предприятия, растет туризм. А для решения всех этих задач нужно надежное энергоснабжение. Поэтому уделяем особое внимание развитию сетевой инфраструктуры региона. Основой для этой работы служит комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов на территории Тувы, утвержденный правительством РФ по поручению президента России", — приводит пресс-служба слова Рюмина.
После реконструкции мощность подстанции 220 киловольт "Кызылская" выросла более чем вдвое — до 330 мегавольт-ампер. Увеличилась надежность электроснабжения Кызылской агломерации и Каа-Хемского угольного разреза, появилась возможность подключать к сети новых потребителей.
Подстанция 220 киловольт "Туран" в результате проведенных работ фактически отстроена заново. Объект оснастили современным отечественным оборудованием и цифровыми комплексами, позволяющими реализовать дистанционное управление.
На расположенной в Хакасии подстанции 500 киловольт "Означенное" введена третья трансформаторная группа, мощность объекта увеличилась в 1,5 раза — до 2,4 тысячи мегавольт-ампер. Благодаря этому появилась возможность нарастить передачу в Туву энергии Саяно-Шушенской ГЭС.
Рюмин подчеркнул, что "Россети" продолжат работу в рамках комплексного плана. В 2026 году планируется поставить под напряжение новый транзит 220 киловольт "Шушенская-опорная — Туран", который укрепит энергетические связи Тувы и Хакасии. Также компания завершит строительство линии электропередачи от "Турана" до месторождения Ак-Суг на востоке Тувы. Проект позволит обеспечить централизованное электроснабжение этого района, поскольку сейчас у него нет связи с Единой национальной электрической сетью.
