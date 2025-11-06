Минтранс Подмосковья призвал жителей подготовить авто к зиме

https://ria.ru/20251106/podmoskove-2053185917.html
Минтранс Подмосковья призвал жителей уже сейчас подготовить авто к зиме
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоприятная среднесуточная температура для смены автомобильной резины сейчас устанавливается в Подмосковье, рекомендуется уже сейчас подготовить автомобиль к зиме, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"По правилам, зимние шины необходимо установить до 1 декабря, однако нужно ориентироваться на погодные условия. Благоприятная среднесуточная температура в 5-7 градусов Цельсия для смены резины как раз сейчас устанавливается, поэтому рекомендуем уже подготовить автомобиль к зиме: проверить и заменить изношенные элементы, пройти диагностику автомобиля на СТО, проверить состояние аккумулятора, тормозной системы, техжидскостей, печки, поменяйте стеклоочистители", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В минтрансе уточнили, что зимние шины можно устанавливать как шипованные, так и нешипованные с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S".
"Для езды в городской черте в зимний период отлично подойдут "липучки" - они хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду уже могут провести себя непредсказуемо. А вот шипованные шины лучше себя ведут на заснеженных и обледенелых участках и больше подходят для тех, кто ездит преимущественно за городом", - отметили в пресс-службе.