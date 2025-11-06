Минтранс Подмосковья призвал жителей подготовить авто к зиме

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоприятная среднесуточная температура для смены автомобильной резины сейчас устанавливается в Подмосковье, рекомендуется уже сейчас подготовить автомобиль к зиме, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"По правилам, зимние шины необходимо установить до 1 декабря, однако нужно ориентироваться на погодные условия. Благоприятная среднесуточная температура в 5-7 градусов Цельсия для смены резины как раз сейчас устанавливается, поэтому рекомендуем уже подготовить автомобиль к зиме: проверить и заменить изношенные элементы, пройти диагностику автомобиля на СТО, проверить состояние аккумулятора, тормозной системы, техжидскостей, печки, поменяйте стеклоочистители", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В минтрансе уточнили, что зимние шины можно устанавливать как шипованные, так и нешипованные с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S".