Бабаев рассказал о влиянии Пьянича на молодых футболистов ЦСКА

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил РИА Новости, что бывший игрок команды Миралем Пьянич как легионер оказал позитивное влияние на молодых футболистов клуба.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ужесточить с 2028 года лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.
"Мы вспоминали молодых российских звездочек, министр спорта упомянул Батракова. Если брать нашу команду, это Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Кирилл Глебов, Владислав Тороп. Если говорить о них, то наш легионер Миралем Пьянич за короткий период пребывания в команде очень позитивно повлиял на формирование ребят, дал им очень многое, несмотря на почтенный для спортсмена возраст. Поэтому считаю, что легионеры должны и могут приносить пользу, но должен быть разумный баланс, который не перегибал бы палку в ту или иную сторону", - сказал Бабаев на полях форума "Россия - спортивная держава".
