Рейтинг@Mail.ru
Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/pensiya-2053111181.html
Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей - РИА Новости, 06.11.2025
Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:19:00+03:00
2025-11-06T07:19:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
пенсия
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20251027/pensiya-2050630628.html
https://ria.ru/20251024/vyplaty-2050243470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф, пенсия, деньги
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ, Пенсия, Деньги

Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
"После индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля", — уточнила она.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности
27 октября, 03:15
Парламентарий пояснила, что индексация пройдет 1 января 2026 года.
На 1 июля 2025 года этот показатель составлял 25 826,03 рубля, заключила депутат.
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
24 октября, 03:18
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФПенсияДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала