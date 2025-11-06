Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 06.11.2025 (обновлено: 07:38 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/pensiya-2053095542.html
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году - РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году
В следующем году средний размер страховой пенсии по старости станет больше 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:04:00+03:00
2025-11-06T07:38:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20251104/pensija-2052852274.html
https://ria.ru/20251031/pensii-2052012704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году

Стенякина: средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В следующем году средний размер страховой пенсии по старости станет больше 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
"Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля", — отметила она.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В России средняя пенсия превысила 23,5 тысячи рублей
4 ноября, 22:34
Политик напомнила, что индексация состоится уже 1 января.
Она также уточнила, что страховая пенсия полагается при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.
«

"Размер такой выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов", — добавила Стенякина.

Чаще всего у пенсионеров именно такой тип выплаты, подчеркнула парламентарий.
Социальная пенсия, наборот, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Ее получают, если стажа не хватает или нет вообще, заключила собеседница агентства.
Работа пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
31 октября, 09:19
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала