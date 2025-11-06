https://ria.ru/20251106/pensiya-2053095542.html
В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году
В следующем году средний размер страховой пенсии по старости станет больше 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина. РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В следующем году средний размер страховой пенсии по старости станет больше 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
"Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ
по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля", — отметила она.
Политик напомнила, что индексация состоится уже 1 января.
Она также уточнила, что страховая пенсия полагается при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.
«
"Размер такой выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов", — добавила Стенякина.
Чаще всего у пенсионеров именно такой тип выплаты, подчеркнула парламентарий.
Социальная пенсия, наборот, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Ее получают, если стажа не хватает или нет вообще, заключила собеседница агентства.