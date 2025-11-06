В Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В следующем году средний размер страховой пенсии по старости станет больше 27 тысяч рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

"Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля", — отметила она.

Политик напомнила, что индексация состоится уже 1 января.

Она также уточнила, что страховая пенсия полагается при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

« "Размер такой выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов", — добавила Стенякина.

Чаще всего у пенсионеров именно такой тип выплаты, подчеркнула парламентарий.