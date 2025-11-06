Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом
Хоккей
 
06.11.2025
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является вдохновляющим примером для всех детей, заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является вдохновляющим примером для всех детей, заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг.
В ночь на четверг по московскому времени "Вашингтон" дома обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 900-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.
"Саша сегодня забросил 900-ю шайбу, мы его с этим поздравили. Он пример для всех. Стремление, мотивация и вдохновение для наших детей, чтобы они тоже больше забрасывали и стремились побеждать в каждой игре", - сказал Ротенберг в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
6 ноября, 09:59
 
ХоккейСпортРоман РотенбергАлександр ОвечкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
