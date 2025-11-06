Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом
Хоккей
 
06:01 06.11.2025
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом - РИА Новости, 06.11.2025
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом
Посольство России в США в Telegram-канале поздравило российского нападающего Александра Овечкина с 900-м голом в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ),... РИА Новости, 06.11.2025
хоккей
спорт
россия
сша
америка
уэйн гретцки
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл)
россия
сша
америка
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом

Посольство России в США поздравило Овечкина с 900-м голом в чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в США в Telegram-канале поздравило российского нападающего Александра Овечкина с 900-м голом в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), назвав событие знаковым.
По словам посольства, чемпионская сила воли, упорство и преданность любимому делу игрока вдохновляют поколения юных хоккеистов "во славу отечественного хоккея".
"Уважаемый Александр Михайлович! От всей души поздравляем с очередным знаковым событием в Вашей профессиональной спортивной карьере - 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. Ваши преданные болельщики в России, Америке и во всем мире с замиранием сердца следят за очередным фирменным броском Овечкина, легендарного Ови, "из своего офиса", - говорится в заявлении посольства.
В своем поздравлении, опубликованном в соцсети X, посольство отмечает, что 900-я шайба - это "отличный рекорд" для товарищеского матча между Россией и США.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Хоккей
 
 
