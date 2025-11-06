Овчинский: бизнес-центр на 1,5 тысячи работников возвели в Таганском районе

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Строительство офисного здания, рассчитанного на почти 1,5 тысячи рабочих мест, завершили в центре Москвы, в Таганском районе, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новый бизнес-центр "STONE Курская" расположен по адресу Костомаровский переулок, 5 в шаговой доступности от станций метро "Чкаловская" и "Курская" и одноименной остановки МЦК. Застройщиком проекта выступила компания Stone. Фасад офисного здания отделан по периметру натуральным светлым камнем и панорамным остеклением. Суммарная площадь бизнес-центра превысила 17 тысяч квадратных метров.

"Офисы свободной планировки оборудованы с 2-го по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. На восьмом этаже есть выход на балкон", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Глава департамента отметил, что остекление здания обладает высокой светопроницаемостью и способно длительный период поддерживать комфортную температуру, благодаря чему офисные сотрудники смогут сэкономить на электроэнергии, поскольку необходимость в искусственном освещении и кондиционерах для них отпадет.