Овчинский: бизнес-центр на 1,5 тысячи работников возвели в Таганском районе
Овчинский: бизнес-центр на 1,5 тысячи работников возвели в Таганском районе
Строительство офисного здания, рассчитанного на почти 1,5 тысячи рабочих мест, завершили в центре Москвы, в Таганском районе, рассказал министр правительства... РИА Новости, 06.11.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Строительство офисного здания, рассчитанного на почти 1,5 тысячи рабочих мест, завершили в центре Москвы, в Таганском районе, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новый бизнес-центр "STONE Курская" расположен по адресу Костомаровский переулок, 5 в шаговой доступности от станций метро "Чкаловская" и "Курская" и одноименной остановки МЦК. Застройщиком проекта выступила компания Stone. Фасад офисного здания отделан по периметру натуральным светлым камнем и панорамным остеклением. Суммарная площадь бизнес-центра превысила 17 тысяч квадратных метров.
"Офисы свободной планировки оборудованы с 2-го по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. На восьмом этаже есть выход на балкон", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Глава департамента отметил, что остекление здания обладает высокой светопроницаемостью и способно длительный период поддерживать комфортную температуру, благодаря чему офисные сотрудники смогут сэкономить на электроэнергии, поскольку необходимость в искусственном освещении и кондиционерах для них отпадет.
Усилиями девелопера в бизнес-центре также появилась подземная двухуровневая стоянка на 59 парковочных мест. Вокруг офиса проведено комплексное благоустройство и озеленение, организованы локации для отдыха на свежем воздухе.