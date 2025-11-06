Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде открылась фотовыставка "Освобождение Европы" к 80-летию Победы
09:00 06.11.2025
В Мадриде открылась фотовыставка "Освобождение Европы" к 80-летию Победы
В Мадриде открылась фотовыставка "Освобождение Европы" к 80-летию Победы
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Мадриде. В посольстве России в Испании представили 30 фотодокументов военных лет из... РИА Новости, 06.11.2025
В Мадриде открылась фотовыставка "Освобождение Европы" к 80-летию Победы

© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежьяМеждународная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка Освобождение Европы в посольстве России в Испании - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Мадриде. В посольстве России в Испании представили 30 фотодокументов военных лет из архива Совинформбюро.
По словам организаторов, открытие выставки приурочено ко Дню народного единства.
«
"Наиболее ярким примером силы народного единства, безусловно, является победа во Второй мировой войне", — сказал посол России в Испании Юрий Клименко. Дипломат также выразил благодарность всем присутствующим на мероприятии, в частности, проживающим за рубежом соотечественникам, отметив, что их "солидарность, единство, помощь и сотрудничество являются залогом наших успехов".
Как подчеркнул заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", руководитель Комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко, выставка напоминает о страданиях советского и других народов Европы, ставших жертвами германской агрессии и преступлений нацистов.
«
"Сегодня очень важно помнить историю такой, какой она была на самом деле, сохранять и передавать следующим поколениям. Это называется исторической памятью, иначе — нашей ответственностью перед предшествующими и будущими поколениями. Речь о чести и национальном достоинстве, без которых немыслима идентичность народов", — сказал Яковенко.
Об уникальности представленных на выставке фотографий рассказал художественный руководитель театра-студии "Балаган", арт-директор Русского дома в Мадриде Хосе Луис Чека, слова которого приводит Sputnik Mundo.
«
"Мы видим кадры, на которых ужасы войны переплетаются с надеждой на лицах людей, переживших страшные последствия фашизма… Мы видим несколько фотографий из Освенцима. Именно советские солдаты вошли в эти концентрационные лагеря, а вместе с ними вошли и советские фотографы. Многие из этих фотографий были опубликованы уже после смерти их авторов. Они отдали свои жизни ради этих свидетельств", — подчеркнул он.
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежьяМеждународная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка Освобождение Европы в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
1 из 4
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежьяМеждународная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка Освобождение Европы в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
2 из 4
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежьяМеждународная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка Освобождение Европы в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
3 из 4
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежьяМеждународная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка Освобождение Европы в посольстве России в Испании
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
4 из 4
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
1 из 4
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
2 из 4
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
3 из 4
Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" в посольстве России в Испании
© Фото : Союза казаков-воинов России и зарубежья
4 из 4
Важность сохранения исторической памяти отметил директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
«
"Великая Отечественная война стала для всей Европы и всего мира поворотным моментом в истории, то есть концом и началом. Тот, кто не хочет этого понимать, хочет скрыть реальность, которая в какой-то мере определила будущее нашего континента, просто повторяет те ошибки, которые и привели ко Второй мировой войне", — приводит Sputnik Mundo его слова.
Как подчеркнул франко-испанский адвокат и писатель Эухенио де Добрынин, День народного единства важен для всех, кто чувствует связь с Россией.
"Прежде всего, это праздник российской истории — день освобождения страны в 1612 году и [символ] российского влияния на историю во всех аспектах вплоть до нашего времени, когда делается попытка лишить Россию той роли, которую она играет в историческом, культурном и научном плане", — передает корреспондент Sputnik Mundo слова адвоката.
Выставка проходит в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков-воинов России и зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
 
Освобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеАлександр ЯковенкоРоссияМадридИспанияСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативОбщество
 
 
