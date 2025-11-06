https://ria.ru/20251106/ostanovka-2053177131.html
В Подмосковье заменили 50 старых остановочных павильонов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На региональных дорогах в 12 округах Подмосковья заменили 50 старых остановочных павильонов на новые, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что работы проходят для того, чтобы повысить комфорт пассажиров общественного транспорта.
"На 34 остановках дорожники обустроили 50 новых павильонов. Большая часть павильонов — серии “Межгород” с ударопрочным стеклом по правой стенке, что обеспечивает лучший обзор подъезжающего транспорта для ожидающих свой рейс пассажиров, а также меняют павильоны на серию "Городской стандарт" со световозвращающей пленкой для лучшей видимость в темное время", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольший объем работ специалисты выполнили в Красногорске, там на 13 остановках появилось 16 новых павильонов. Например, на остановках "Бизнес-парк Гринвуд" и "Путилково" в одноименном поселке, на остановках "Павшино-1" и "Новоникольское-2" в Красногорске, а также в селах Дмитровское и Николо-Урюпино.
Кроме того, в Коломне обновили остановки "Питомник" и "ЭТУС", в Электроуглях – остановку "Больница", а в Чехове – пункт "Нижнее Зачатье". Также работы прошли в деревнях Марьино (Богородский округ), Данилово и Алексеево (обе – Павлово-Посадский округ).