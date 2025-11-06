Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 06.11.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло.
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
 
 
