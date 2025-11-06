https://ria.ru/20251106/osetija-2053100669.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.11.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности