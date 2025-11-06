В России завершили доклинические испытания нового препарата от рака груди

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доклинические испытания первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы завершились в РФ, рассказали журналистам в пресс-службе Сеченовского Университета.

Там добавили, что в перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний.