В России завершили доклинические испытания нового препарата от рака груди - РИА Новости, 06.11.2025
05:27 06.11.2025
В России завершили доклинические испытания нового препарата от рака груди
Доклинические испытания первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы завершились в РФ,... РИА Новости, 06.11.2025
россия, новосибирск, общество
Россия, Новосибирск, Общество
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доклинические испытания первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы завершились в РФ, рассказали журналистам в пресс-службе Сеченовского Университета.
"Лаборатория иммунной инженерии Сеченовского Университета совместно с лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) успешно завершили испытания на лабораторных моделях первого в России клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы. В основе разработки лежит передовой метод TCR-T-терапии, который позволяет находить клетки с молекулами-мишенями в организме человека", - сообщили в вузе.
Там добавили, что в перспективе ученые смогут использовать эту технологию для разработки препаратов для лечения других онкозаболеваний.
РоссияНовосибирскОбщество
 
 
