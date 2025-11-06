https://ria.ru/20251106/olimpiada-2053229741.html
Министр спорта Зимбабве назвал Игры-1980 и 2014 года большим успехом России
Министр спорта Зимбабве назвал Игры-1980 и 2014 года большим успехом России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Министр спорта Зимбабве назвал Игры-1980 и 2014 года большим успехом России
Министр по делам спорта, отдыха, искусств и культуры Республики Зимбабве Ансельм Санятве заявил, что проведение Олимпиады-1980 в Москве и Игр 2014 года в Сочи... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт
олимпийские игры
Новости
ru-RU
спорт, олимпийские игры
Министр спорта Зимбабве назвал Игры-1980 и 2014 года большим успехом России
Министр спорта Зимбабве назвал Игры 1980 и 2014 годов большими успехами России
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министр по делам спорта, отдыха, искусств и культуры Республики Зимбабве Ансельм Санятве заявил, что проведение Олимпиады-1980 в Москве и Игр 2014 года в Сочи являются успешными достижениями России, которые приятно вспомнить.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе", участие в котором также принимают министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.
«
"Спорт - базовое право человека, и оно должно быть доступно каждому вне зависимости от его национальности, пола, социального класса, физических или умственных способностей, а также политических взглядов. Мы как Зимбабве помним о том, какой вклад мы смогли внести в олимпийское движение. Нам очень приятно вспомнить Олимпиаду в Москве и, конечно, Олимпиаду в Сочи. Это два больших успеха, которых удалось достичь России. Республика Зимбабве всегда будет придерживаться партнерских отношений с Россией, которые основаны на взаимном уважении и общем прошлом", - заявил Санятве.
"Важно отметить Кирсти Ковентри, которая стала президентом МОК, мы очень гордимся этим. Она заслуженно была выбрана президентом МОК. Первый человек, который представляет Глобальный Юг, и занимает такой важный пост", - добавил Санятве.
Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) прошли в марте в Греции на 144-й сессии организации. Ковентри стала десятым президентом МОК и первой женщиной во главе организации.