Министр спорта Зимбабве назвал Игры-1980 и 2014 года большим успехом России

"Спорт - базовое право человека, и оно должно быть доступно каждому вне зависимости от его национальности, пола, социального класса, физических или умственных способностей, а также политических взглядов. Мы как Зимбабве помним о том, какой вклад мы смогли внести в олимпийское движение. Нам очень приятно вспомнить Олимпиаду в Москве и, конечно, Олимпиаду в Сочи. Это два больших успеха, которых удалось достичь России. Республика Зимбабве всегда будет придерживаться партнерских отношений с Россией, которые основаны на взаимном уважении и общем прошлом", - заявил Санятве.