В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль - РИА Новости, 06.11.2025
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль
Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, семь пожарных, тушивших возгорание, пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:43:00+03:00
2025-11-06T07:43:00+03:00
2025-11-06T08:53:00+03:00
нью-йорк (город)
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, семь пожарных, тушивших возгорание, пострадали, сообщила пожарная служба города.
По данным службы, инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Пожарные приехали в район Бронкс для того, чтобы тушить загоревшиеся машины и мусор.
"Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка
отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре... в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошёл взрыв", - говорится в заявлении пожарной службы Нью-Йорка в соцсети X.
Согласно заявлению, в результате взрыва машины пострадали семь пожарных, пятеро из них получили ожоги рук и лица. Отмечается, что троих сотрудников госпитализировали.
В сообщении пожарной службы добавляется, что идет расследование происшествия.