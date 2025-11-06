Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль
07:43 06.11.2025
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль
Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, семь пожарных, тушивших возгорание, пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Момент взрыва автомобиля в Нью-Йорке
Машина взорвалась в Нью-Йорке, 7 пожарных, пытавшихся ее потушить, пострадали. В соцсетях публикуют кадры, как утверждается, момента взрыва авто.
В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль

Пожарная служба Нью-Йорка заявила о ранении семи сотрудников после взрыва машины

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Загоревшийся автомобиль взорвался в районе Бронкс Нью-Йорка, семь пожарных, тушивших возгорание, пострадали, сообщила пожарная служба города.
По данным службы, инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Пожарные приехали в район Бронкс для того, чтобы тушить загоревшиеся машины и мусор.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
30 июня, 02:22
"Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка отреагировали на многочисленные вызовы о пожаре... в Бронксе. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие автомобили и кучи мусора. На месте происшествия произошёл взрыв", - говорится в заявлении пожарной службы Нью-Йорка в соцсети X.
Согласно заявлению, в результате взрыва машины пострадали семь пожарных, пятеро из них получили ожоги рук и лица. Отмечается, что троих сотрудников госпитализировали.
В сообщении пожарной службы добавляется, что идет расследование происшествия.
Пожарные ликвидируют огонь после столкновения автомобиля с отделением почты в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
21 июля, 03:09
 
