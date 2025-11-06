https://ria.ru/20251106/nikolaev-2053210738.html
Глава Якутии рассказал, зачем подстригся налысо
Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал РИА Новости смену своего имиджа: он подстригся налысо, чтобы "попробовать что-то новое". РИА Новости, 06.11.2025
