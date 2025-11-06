Рейтинг@Mail.ru
15:51 06.11.2025
Глава Якутии рассказал, зачем подстригся налысо
Глава Якутии рассказал, зачем подстригся налысо
Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал РИА Новости смену своего имиджа: он подстригся налысо, чтобы "попробовать что-то новое". РИА Новости, 06.11.2025
айсен николаев
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев, республика саха (якутия)
Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии рассказал, зачем подстригся налысо

Глава Якутии Николаев подстригся налысо, чтобы попробовать что-то новое

ЯКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал РИА Новости смену своего имиджа: он подстригся налысо, чтобы "попробовать что-то новое".
Глава региона в четверг пришел на пленарное заседание третьего антифашистского форума в новом имидже – со стрижкой налысо.
"Решил попробовать что-то новое в жизни, изменения к лучшему", - пояснил он агентству.
Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
