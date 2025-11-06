https://ria.ru/20251106/nfl--2053279377.html
Игрок НФЛ скончался в возрасте 24 лет
Игрок НФЛ скончался в возрасте 24 лет - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Игрок НФЛ скончался в возрасте 24 лет
Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" Маршон Ниланд умер в четверг в 24-летнем возрасте, сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" Маршон Ниланд умер в четверг в 24-летнем возрасте, сообщается на сайте команды.
"С глубокой скорбью сообщаем, что Маршон Ниланд трагически скончался сегодня утром. Маршон был любимым товарищем по команде и ценным членом нашей организации. Наши мысли и молитвы с его девушкой Каталиной и его семьей", - отмечается в заявлении.
Причина смерти не раскрывается. По данным журналиста Ника Харриса, ссылающегося на представителя полиции города Плано (штат Техас), вечером в среду был получен вызов "в связи с обеспокоенностью состоянием Ниланда". Полицейские прибыли к дому игрока около 23:40 по местному времени, однако установить контакт с кем-либо на месте не удалось. Отмечается, что правоохранительные органы продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.
Ниланд был выбран "Далласом" во втором раунде драфта НФЛ 2024 года под общим 56-м номером. В нынешнем сезоне он провел семь матчей. В понедельник в игре против "Аризоны Кардиналс" он сделал первый тачдаун в карьере.
Ниланд стал вторым игроком "Далласа", скончавшимся в ходе сезона за последние годы. В 2012-м в результате автокатастрофы погиб лайнбекер Джерри Браун.