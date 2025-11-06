Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Механизм проникновения перспективного природного лекарственного вещества — хелидоновой кислоты — внутрь клеток организма раскрыли ученые Механизм проникновения перспективного природного лекарственного вещества — хелидоновой кислоты — внутрь клеток организма раскрыли ученые СибГМУ. По их словам, это открывает возможности для создания новых эффективных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutical Research

Сегодня ученые в разных странах разрабатывают методы адресной доставки лекарств непосредственно к больному органу или пораженным клеткам (например, доставки противораковых препаратов к опухоли). Это помогает повысить результативность лечения и избежать ситуации, когда большая часть препарата рассеивается по организму, вызывая побочные эффекты.

Для этого ученые активно изучают так называемые "малые молекулы" — биологически активные органические соединения с небольшой молекулярной массой. Их ключевое преимущество — способность эффективно проникать через клеточные мембраны и воздействовать на внутриклеточные мишени с минимальной токсичностью даже в высоких дозах, объяснили ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Они уточнили, что хелидоновая кислота (ХК) — как раз одна из таких молекул. Вещество содержится в некоторых лекарственных растениях, например в чистотеле и соссюрее, оно легко синтезируется и обладает широким спектром полезных свойств, включая противовоспалительное, способность стимулировать восстановление костной ткани и защищать нервные клетки. Однако до сих пор оставалось загадкой, как именно она попадает внутрь клетки, чтобы оказать свое действие.

Исследователи СибГМУ выявили три перспективных трансмембранных белка-кандидата, которые, согласно расчетам, могут избирательно транспортировать ХК. Они провели испытания на клетках аденокарциномы человеческой молочной железы и установили, что за четыре часа культивирования клетки поглощают большую часть ХК из межклеточной жидкости.

« "С помощью компьютерного моделирования мы проанализировали десятки человеческих белков-переносчиков. Методами молекулярного докинга и молекулярной динамики проверили, как ХК соединяется с каждым белком, и смоделировали этот процесс. Затем в лаборатории мы добавили кислоту к культуре клеток и с помощью высокоточной хроматографии подтвердили, что клетки действительно поглощают это вещество", — рассказал ассистент, лаборант-исследователь кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Темур Насибов.

Ученый отметил, что полученные результаты — основа дальнейших фундаментальных исследований механизмов транспорта и терапевтической эффективности хелидоновой кислоты. В ближайшее время планируется провести более сложные компьютерные симуляции, чтобы детально изучить движение кислоты через мембрану, а затем экспериментально подтвердить роль каждого из белков-кандидатов в лаборатории.