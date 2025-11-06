Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/nauka-2052989686.html
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений - РИА Новости, 06.11.2025
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений
Механизм проникновения перспективного природного лекарственного вещества — хелидоновой кислоты — внутрь клеток организма раскрыли ученые СибГМУ. По их словам,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:00:00+03:00
2025-11-06T08:00:00+03:00
наука
сибирский государственный медицинский университет
здоровье - общество
здоровье
наука
университетская наука
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052988692_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3e04a39054b2c4fe3e5f6f11c9d49168.jpg
https://ria.ru/20250925/nauka-2043942981.html
https://ria.ru/20251009/nauka-2047041590.html
https://ria.ru/20250904/nauka-2039083760.html
томск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052988692_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_01fde7fcd68edc810772477e22f2272b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сибирский государственный медицинский университет, здоровье - общество, здоровье, наука, университетская наука, общество, технологии, томск, томская область
Наука, Сибирский государственный медицинский университет, Здоровье - Общество, Здоровье, Наука, Университетская наука, Общество, Технологии, Томск, Томская область

Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений

© Getty Images / microgenБиолог в лаборатории
Биолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / microgen
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Механизм проникновения перспективного природного лекарственного вещества — хелидоновой кислоты — внутрь клеток организма раскрыли ученые СибГМУ. По их словам, это открывает возможности для создания новых эффективных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutical Research.
Сегодня ученые в разных странах разрабатывают методы адресной доставки лекарств непосредственно к больному органу или пораженным клеткам (например, доставки противораковых препаратов к опухоли). Это помогает повысить результативность лечения и избежать ситуации, когда большая часть препарата рассеивается по организму, вызывая побочные эффекты.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Сибири нашли способ ускорить создание лекарств в сотни раз
25 сентября, 07:00
Для этого ученые активно изучают так называемые "малые молекулы" — биологически активные органические соединения с небольшой молекулярной массой. Их ключевое преимущество — способность эффективно проникать через клеточные мембраны и воздействовать на внутриклеточные мишени с минимальной токсичностью даже в высоких дозах, объяснили ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).
Они уточнили, что хелидоновая кислота (ХК) — как раз одна из таких молекул. Вещество содержится в некоторых лекарственных растениях, например в чистотеле и соссюрее, оно легко синтезируется и обладает широким спектром полезных свойств, включая противовоспалительное, способность стимулировать восстановление костной ткани и защищать нервные клетки. Однако до сих пор оставалось загадкой, как именно она попадает внутрь клетки, чтобы оказать свое действие.
© Фото : СибГМУВ лаборатории СибГМУ
В лаборатории СибГМУ
В лаборатории СибГМУ
© Фото : СибГМУ
1 из 2
© Фото : СибГМУВ лаборатории СибГМУ
В лаборатории СибГМУ
В лаборатории СибГМУ
© Фото : СибГМУ
2 из 2
В лаборатории СибГМУ
© Фото : СибГМУ
1 из 2
В лаборатории СибГМУ
© Фото : СибГМУ
2 из 2
Исследователи СибГМУ выявили три перспективных трансмембранных белка-кандидата, которые, согласно расчетам, могут избирательно транспортировать ХК. Они провели испытания на клетках аденокарциномы человеческой молочной железы и установили, что за четыре часа культивирования клетки поглощают большую часть ХК из межклеточной жидкости.
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Сибирские ученые нашли способ остановить быструю потерю мышц в старости
9 октября, 07:00
«
"С помощью компьютерного моделирования мы проанализировали десятки человеческих белков-переносчиков. Методами молекулярного докинга и молекулярной динамики проверили, как ХК соединяется с каждым белком, и смоделировали этот процесс. Затем в лаборатории мы добавили кислоту к культуре клеток и с помощью высокоточной хроматографии подтвердили, что клетки действительно поглощают это вещество", — рассказал ассистент, лаборант-исследователь кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Темур Насибов.
Ученый отметил, что полученные результаты — основа дальнейших фундаментальных исследований механизмов транспорта и терапевтической эффективности хелидоновой кислоты. В ближайшее время планируется провести более сложные компьютерные симуляции, чтобы детально изучить движение кислоты через мембрану, а затем экспериментально подтвердить роль каждого из белков-кандидатов в лаборатории.
Яйцеклетки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сибирские ученые сделали открытие для успешного ЭКО
4 сентября, 07:00
Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030".
 
НаукаСибирский государственный медицинский университетЗдоровье - ОбществоЗдоровьеНаукаУниверситетская наукаОбществоТехнологииТомскТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала