Рейтинг@Mail.ru
В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/nauka-2052097057.html
В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому
В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому - РИА Новости, 06.11.2025
В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому
Основу для определения концентрации в биодобавках незаменимой для детей и пожилых людей аминокислоты — аргинина — создали специалисты СГУ. Результаты... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:00:00+03:00
2025-11-06T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
российский научный фонд
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052102788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c68c3013959f0a7172f85e3ae3e8fc2.jpg
https://ria.ru/20251022/nauka-2049361738.html
https://ria.ru/20251017/nauka-2048571877.html
https://ria.ru/20251014/nauka-2047929065.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052102788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_545252251b224ff2c12a177844f55161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, российский научный фонд, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , медицина, аминокислоты, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российский научный фонд, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Медицина, аминокислоты, Здоровье - Общество

В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому

© Getty Images / Javi SanzДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / Javi Sanz
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основу для определения концентрации в биодобавках незаменимой для детей и пожилых людей аминокислоты — аргинина — создали специалисты СГУ. Результаты представлены в Analytical and Bioanalytical Chemistry.
Одна из незаменимых в человеческом организме аминокислот — аргинин — входит в состав всех белков, а в "регуляторах" структуры молекул ДНК составляет около 85 процентов, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
В свободном виде она является источником оксида азота, регулирующего артериальное давление и влияющего на передачу сигналов между нейронами, добавили в вузе.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Саратове создали новые антимикробные вещества
22 октября, 09:00
Организм взрослого человека вырабатывает аргинин в небольших количествах, а у детей и пожилых людей его синтез практически отсутствует. Поэтому так важно восполнять его баланс извне — через пищу, богатую этой аминокислотой, например, кедровые орехи, тыквенные семечки, бобы или с помощью специальных добавок (БАДов), подчеркнули в СГУ.
До сих пор точное определение концентрации аргинина осуществляется в лабораториях с помощью хроматографических методов. Для экспрессного определения в домашних условиях можно применять иммунохимические методы. Эти тесты требуют использования антител, которые производятся иммунной системой лабораторных животных, что делает процесс длительным и дорогим.
Ученые СГУ предложили новое решение — полностью синтетический "рецептор", созданный химическим путем "в пробирке".
Макет сердца - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов
17 октября, 09:47
"По сравнению с классическими полимерами импринтированные белки характеризуются рядом преимуществ: максимально экологичный способ получения, легкая и высокопроизводительная методика очистки и возможность виртуально спроектировать такой рецептор без множества экспериментальных исследований", — рассказал старший научный сотрудник Института химии СГУ Павел Пиденко.
Он добавил, что на основе импринтированных белков могут создаваться тест-системы, которые можно хранить и использовать в домашних условиях. Другой сферой применения разработки может стать оценка качества сырой воды, поскольку "в памяти" полученного импринтированного полимера хранится отпечаток одного из наиболее опасных токсинов — микроцистина-LR, продукта жизни цианобактерий.
"В случае микроцистина-LR доступные методы определения востребованы во всем мире. Безусловно, необходимо проведение значительного количества дополнительных исследований, но уже сейчас можно говорить об ощутимом уменьшении стоимости анализа и повышения доступности таких методов определения аминокислот и циклических пептидов для рядового пользователя", — подчеркнул исследователь.
Искусственный нейрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские ученые создали искусственный нейрон для изучения мозга
14 октября, 08:00
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 24-73-00250) и согласуется со стратегическими целями в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияРоссийский научный фондСаратовСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоМедицинааминокислотыЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала