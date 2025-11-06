В России создали "рецептор" для проверки БАДов на дому

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основу для определения концентрации в биодобавках незаменимой для детей и пожилых людей аминокислоты — аргинина — создали специалисты Основу для определения концентрации в биодобавках незаменимой для детей и пожилых людей аминокислоты — аргинина — создали специалисты СГУ . Результаты представлены в Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Одна из незаменимых в человеческом организме аминокислот — аргинин — входит в состав всех белков, а в "регуляторах" структуры молекул ДНК составляет около 85 процентов, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.

В свободном виде она является источником оксида азота, регулирующего артериальное давление и влияющего на передачу сигналов между нейронами, добавили в вузе.

Организм взрослого человека вырабатывает аргинин в небольших количествах, а у детей и пожилых людей его синтез практически отсутствует. Поэтому так важно восполнять его баланс извне — через пищу, богатую этой аминокислотой, например, кедровые орехи, тыквенные семечки, бобы или с помощью специальных добавок (БАДов), подчеркнули в СГУ.

До сих пор точное определение концентрации аргинина осуществляется в лабораториях с помощью хроматографических методов. Для экспрессного определения в домашних условиях можно применять иммунохимические методы. Эти тесты требуют использования антител, которые производятся иммунной системой лабораторных животных, что делает процесс длительным и дорогим.

Ученые СГУ предложили новое решение — полностью синтетический "рецептор", созданный химическим путем "в пробирке".

"По сравнению с классическими полимерами импринтированные белки характеризуются рядом преимуществ: максимально экологичный способ получения, легкая и высокопроизводительная методика очистки и возможность виртуально спроектировать такой рецептор без множества экспериментальных исследований", — рассказал старший научный сотрудник Института химии СГУ Павел Пиденко.

Он добавил, что на основе импринтированных белков могут создаваться тест-системы, которые можно хранить и использовать в домашних условиях. Другой сферой применения разработки может стать оценка качества сырой воды, поскольку "в памяти" полученного импринтированного полимера хранится отпечаток одного из наиболее опасных токсинов — микроцистина-LR, продукта жизни цианобактерий.

"В случае микроцистина-LR доступные методы определения востребованы во всем мире. Безусловно, необходимо проведение значительного количества дополнительных исследований, но уже сейчас можно говорить об ощутимом уменьшении стоимости анализа и повышения доступности таких методов определения аминокислот и циклических пептидов для рядового пользователя", — подчеркнул исследователь.