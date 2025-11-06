ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Американские наемники, воюющие за Киев, не обладают особыми навыками ведения боевых действий, заявил РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Лютик".

По словам бойца, американцы отличались лишь экипировкой, однако не обладали необходимыми навыками для ведения боевых действий.