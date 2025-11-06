Рейтинг@Mail.ru
Бывший военный ВСУ заявил, что наемники из США не умеют воевать - РИА Новости, 06.11.2025
02:25 06.11.2025
Бывший военный ВСУ заявил, что наемники из США не умеют воевать
Бывший военный ВСУ заявил, что наемники из США не умеют воевать
Бывший военный ВСУ заявил, что наемники из США не умеют воевать

Наемники из США отличаются лишь экипировкой и не владеют особыми навыками

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Американские наемники, воюющие за Киев, не обладают особыми навыками ведения боевых действий, заявил РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Лютик".
"У нас была общая операция, но они (наёмники из США — ред.) были в другой стороне. И сказать, что они прям что-то там умеют… просто понадевали на себя столько вещей, крутые автоматы, но по факту они ничего не умели", - рассказал "Лютик".
Он отметил, что среди американских наёмников примерно половина говорила по-русски — это были эмигранты с Украины и из России.
По словам бойца, американцы отличались лишь экипировкой, однако не обладали необходимыми навыками для ведения боевых действий.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
