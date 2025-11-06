ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Американские наемники, воюющие за Киев, не обладают особыми навыками ведения боевых действий, заявил РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным "Лютик".
"У нас была общая операция, но они (наёмники из США — ред.) были в другой стороне. И сказать, что они прям что-то там умеют… просто понадевали на себя столько вещей, крутые автоматы, но по факту они ничего не умели", - рассказал "Лютик".
По словам бойца, американцы отличались лишь экипировкой, однако не обладали необходимыми навыками для ведения боевых действий.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
