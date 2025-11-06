Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова - РИА Новости, 06.11.2025
07:40 06.11.2025
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова - РИА Новости, 06.11.2025
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова
в мире, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
В мире, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова

МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу об убийстве Кириллова

Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МВД направило в адрес Второго западного окружного военного суда сообщение о том, что процесс собирались посещать лица, которые планировали распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя и других участников по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов.
"Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, сопровождением публикацией материалов, оправдывающих преступную деятельность и призывающих совершения преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников судебного заседания", - говорится в сообщении, с которым ознакомилось РИА Новости.
В связи с данным предупреждением второй западный окружной военный суд в среду закрыл процесс по делу.
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Курбонов признал вину в совершении преступления полностью, Сафарян частично, два других фигуранта отказались.
В миреМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
