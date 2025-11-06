Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото

Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве

МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МВД направило в адрес Второго западного окружного военного суда сообщение о том, что процесс собирались посещать лица, которые планировали распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя и других участников по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов.

"Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, сопровождением публикацией материалов, оправдывающих преступную деятельность и призывающих совершения преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников судебного заседания", - говорится в сообщении, с которым ознакомилось РИА Новости.

В связи с данным предупреждением второй западный окружной военный суд в среду закрыл процесс по делу.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу