В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков - РИА Новости, 06.11.2025
11:22 06.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков
Полицейские задержали трех подозреваемых в разбое и вымогательстве виртуальных подарков у подростка общей стоимостью около 60 тысяч рублей
2025
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали трех подозреваемых в разбое и вымогательстве виртуальных подарков у подростка общей стоимостью около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Москве задержаны злоумышленники, угрожавшие подростку и похитившие крупную сумму. Сотрудники полиции Юго-Западного округа столицы совместно с коллегами из главного управления МВД провели спецоперацию и задержали трех подозреваемых в тяжких преступлениях против несовершеннолетнего жителя Москвы", - говорится в канале главка в Max.
Как рассказали правоохранители, злоумышленники заманили молодого парня на встречу якобы для участия в съемках ролика, после встречи на станции метро посадили в автомобиль, где находились трое незнакомцев.
"Под угрозой оружия злоумышленники заставили жертву передать виртуальные подарки общей стоимостью около 60 тысяч рублей, а также попытались заставить перевести криптовалюту с мобильного устройства жертвы", - сообщили в ведомстве.
Однако, как говорится в сообщении, молодой человек воспользовался моментом и обратился за помощью в полицию.
Как рассказали в ГСУСК РФ по Москве, задержанными оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой" и пункта "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".
