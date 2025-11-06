В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали трех подозреваемых в разбое и вымогательстве виртуальных подарков у подростка общей стоимостью около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В Москве задержаны злоумышленники, угрожавшие подростку и похитившие крупную сумму. Сотрудники полиции Юго-Западного округа столицы совместно с коллегами из главного управления МВД провели спецоперацию и задержали трех подозреваемых в тяжких преступлениях против несовершеннолетнего жителя Москвы", - говорится в канале главка в Max

Как рассказали правоохранители, злоумышленники заманили молодого парня на встречу якобы для участия в съемках ролика, после встречи на станции метро посадили в автомобиль, где находились трое незнакомцев.

"Под угрозой оружия злоумышленники заставили жертву передать виртуальные подарки общей стоимостью около 60 тысяч рублей, а также попытались заставить перевести криптовалюту с мобильного устройства жертвы", - сообщили в ведомстве.

Однако, как говорится в сообщении, молодой человек воспользовался моментом и обратился за помощью в полицию.