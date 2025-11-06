https://ria.ru/20251106/moskva-2053151514.html
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков - РИА Новости, 06.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков
Полицейские задержали трех подозреваемых в разбое и вымогательстве виртуальных подарков у подростка общей стоимостью около 60 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:22:00+03:00
2025-11-06T11:22:00+03:00
2025-11-06T11:22:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251104/cheljabinsk-2052779031.html
https://ria.ru/20251102/cheljabinsk-2052516705.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве виртуальных подарков
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве онлайн-подарков у подростка
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали трех подозреваемых в разбое и вымогательстве виртуальных подарков у подростка общей стоимостью около 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
"В Москве
задержаны злоумышленники, угрожавшие подростку и похитившие крупную сумму. Сотрудники полиции Юго-Западного округа столицы совместно с коллегами из главного управления МВД провели спецоперацию и задержали трех подозреваемых в тяжких преступлениях против несовершеннолетнего жителя Москвы", - говорится в канале главка в Max
.
Как рассказали правоохранители, злоумышленники заманили молодого парня на встречу якобы для участия в съемках ролика, после встречи на станции метро посадили в автомобиль, где находились трое незнакомцев.
"Под угрозой оружия злоумышленники заставили жертву передать виртуальные подарки общей стоимостью около 60 тысяч рублей, а также попытались заставить перевести криптовалюту с мобильного устройства жертвы", - сообщили в ведомстве.
Однако, как говорится в сообщении, молодой человек воспользовался моментом и обратился за помощью в полицию.
Как рассказали в ГСУСК РФ
по Москве, задержанными оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой" и пункта "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".