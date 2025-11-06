Рейтинг@Mail.ru
В Москве провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:27 06.11.2025
В Москве провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений
В Москве провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 06.11.2025
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве в рамках подготовки к зиме

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по промывке инженерных сооружений Москвы
Работы по промывке инженерных сооружений Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по промывке инженерных сооружений Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме провели промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха выполнили масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности привели в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений илестничных сходов.
"Каждое сооружение промываем по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около 2,5 тысячи рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
Отдых в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зимний режим. Как коммунальные службы Москвы подготовились к смене сезона
© 2025 МИА «Россия сегодня»
