06.11.2025
07:45 06.11.2025
Температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке, заявил синоптик
Температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке, заявил синоптик
Температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке, заявил синоптик
Температура воздуха устремится к нулевой отметке на следующей неделе в Москве, ощутимо похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:45:00+03:00
2025-11-06T07:45:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
москва
2025
москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
Температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке, заявил синоптик

Тишковец: на следующей неделе в Москве столбики термометров устремятся к нулю

© РИА Новости / Антон Денисов
Погода в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Температура воздуха устремится к нулевой отметке на следующей неделе в Москве, ощутимо похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе ощутимо похолодает - столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Осадки станут переходить в смешанное и твердое агрегатное состояние. Осень будет готова передать бразды правления в атмосфере следующему, самому холодному времени года", - рассказал Тишковец.
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
Вчера, 08:15
 
МоскваЕвгений ТишковецОбщество
 
 
