Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Схемы со сдачей чужого жилья без документов, использованием фейковых фотографий в объявлениях и внесением предоплаты используют мошенники при обмане граждан при бронировании жилья на новогодние праздники, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором", - рассказала юрист.