https://ria.ru/20251106/moshennichestvo-2053092511.html
Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год
Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год - РИА Новости, 06.11.2025
Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год
Схемы со сдачей чужого жилья без документов, использованием фейковых фотографий в объявлениях и внесением предоплаты используют мошенники при обмане граждан при РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:19:00+03:00
2025-11-06T02:19:00+03:00
2025-11-06T02:19:00+03:00
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
https://ria.ru/20251102/mvd-2052535631.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария спиридонова, ассоциация юристов россии, происшествия
Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Происшествия
Юрист рассказала о мошеннических схемах при аренде жилья на Новый год
Спиридонова: мошенники используют схемы со сдачей жилья без документов и фейки
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Схемы со сдачей чужого жилья без документов, использованием фейковых фотографий в объявлениях и внесением предоплаты используют мошенники при обмане граждан при бронировании жилья на новогодние праздники, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Как правило схемы мошенничества сдачи на новогодние праздники сводятся к тому, что сдают чужие квартиры без документов, размещают объявления с фейковыми фотографиями и просят внести предоплату, чтобы забронировать квартиру за арендатором", - рассказала юрист.
Она добавила, что аферисты также могут размещать объявления на квартиры с низкими ценами и создавать сайты с несуществующими агентствами.