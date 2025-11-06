Рейтинг@Mail.ru
Адвокат раскритиковала акт о якобы необоснованном имуществе Гуцул
20:00 06.11.2025 (обновлено: 21:27 06.11.2025)
Адвокат раскритиковала акт о якобы необоснованном имуществе Гуцул
Адвокат раскритиковала акт о якобы необоснованном имуществе Гуцул
Адвокат раскритиковала акт о якобы необоснованном имуществе Гуцул

Байрам: акт ANI о якобы необоснованном имуществе Гуцул не имеет юридической базы

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Акт Национального органа Молдавии по неподкупности о якобы необоснованном имуществе главы Гагаузии Евгении Гуцул не имеет юридической базы, заявила РИА Новости адвокат главы автономии Наталья Байрам.
Ранее молдавский национальный орган по неподкупности (ANI) опубликовал результаты проверки в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявив о необоснованном имуществе на сумму 70 тысяч долларов и в связи с этим о возможном лишении её должности руководителя региона. Отмечалось также, что Гуцул уведомлена о праве обжаловать акт в Апелляционном суде Кишинёва в течение 30 дней с момента его вынесения.
"Защита ознакомилась с актом ANI, в котором установлены якобы разница в доходах в декларациях Евгении Гуцул. Важно пояснить, что Евгения Гуцул декларировала все доходы и исполняла все законные обязательства. Акт не имеет юридической базы и ссылается на необоснованные выводы", - сказала Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
