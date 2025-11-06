Адвокат раскритиковала акт о якобы необоснованном имуществе Гуцул

"Защита ознакомилась с актом ANI, в котором установлены якобы разница в доходах в декларациях Евгении Гуцул. Важно пояснить, что Евгения Гуцул декларировала все доходы и исполняла все законные обязательства. Акт не имеет юридической базы и ссылается на необоснованные выводы", - сказала Байрам.