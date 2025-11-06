Власти Молдавии плохо закончат политическую карьеру, заявили в "Победе"

«

"Эти товарищи настолько опьянели от своей победы на выборах, что одним из первых решений свежеутвережденного правительства они решили денонсировать соглашение о культурных центрах между РФ и республикой Молдова…Люди, которые сегодня воюют с русской культурой, плохо закончат свою политическую карьеру, скорее всего не здесь - за пределами страны", - заявил Петрович, выступая перед журналистами у входа в Русский дом в Кишиневе.