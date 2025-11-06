КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии, которые ведут войну с русской культурой, плохо закончат свою политическую карьеру, заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
«
"Эти товарищи настолько опьянели от своей победы на выборах, что одним из первых решений свежеутвережденного правительства они решили денонсировать соглашение о культурных центрах между РФ и республикой Молдова…Люди, которые сегодня воюют с русской культурой, плохо закончат свою политическую карьеру, скорее всего не здесь - за пределами страны", - заявил Петрович, выступая перед журналистами у входа в Русский дом в Кишиневе.
Он отметил, что ни одно из решений правительства, не вызывало столько возмущений.
"Вместо того, что работал Русский дом, нам предлагают забыть русскую культуру говорит только о том, что у самой молдавской власти никакой культуры не осталось", - добавил Петрович.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.