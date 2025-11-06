Теннисиста из России отстранили на четыре года

«

"Независимый трибунал постановил, что он "абсолютно не убежден" доводами Мокрова и что игроку не удалось доказать это утверждение "с большим отрывом". Трибунал также отметил, что Мокров даже не пытался объяснить источник положительного теста. Таким образом, игрок не доказал, что нарушение было непреднамеренным", - говорится в заявлении ITIA.