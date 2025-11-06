Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
15:39 06.11.2025 (обновлено: 15:47 06.11.2025)
Теннисиста из России отстранили на четыре года
© Фото : ЦСКААлексей Мокров
© Фото : ЦСКА
Алексей Мокров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский теннисист Алексей Мокров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
В апреле ITIA сообщил о временном отстранении Мокрова после того, как в его пробе, взятой 26 ноября 2024 года на турнире в Египте, было обнаружено запрещенное вещество нандролон. На прошлой неделе россиянин написал в соцсетях, что сотрудники лаборатории Монреаля допустили серьезные нарушения регламента Всемирного антидопингового агентства (WADA), что подтвердили опытные международные эксперты из Швейцарии и Израиля. Он также отметил, что ITIA привлекла экспертов, работающих в лабораториях WADA, в связи с чем их нельзя считать независимыми. Кроме того, Мокров сообщил, что юристы ITIA "постоянно упоминали "дело Родченкова", чем демонстрировали предвзятое отношение к российским спортсменам.
"Независимый трибунал постановил, что он "абсолютно не убежден" доводами Мокрова и что игроку не удалось доказать это утверждение "с большим отрывом". Трибунал также отметил, что Мокров даже не пытался объяснить источник положительного теста. Таким образом, игрок не доказал, что нарушение было непреднамеренным", - говорится в заявлении ITIA.
Дисквалификация Мокрова действует с 27 января 2025 года по 26 января 2029 года. Результаты россиянина, заработанные им призовые и рейтинговые очки, начиная с турнира, на котором он сдал положительный тест, аннулированы.
Ранее Мокров заявил, что планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты
6 ноября, 07:29
 
ТеннисСпортВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
