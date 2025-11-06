Рейтинг@Mail.ru
В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 06.11.2025 (обновлено: 17:18 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/mladenets-2053236072.html
В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки
В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки - РИА Новости, 06.11.2025
В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки
В Химкинском роддоме после капительного ремонта появились на свет 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T17:17:00+03:00
2025-11-06T17:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
https://ria.ru/20251105/fekhtovanie-2053047852.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки

В обновленном роддоме Химок появились на свет 83 младенца

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Химкинском роддоме после капительного ремонта появились на свет 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Роддом был открыт после капитального ремонта больше месяца назад.
В пресс-службе добавили, что в обновленном роддоме есть все для комфортного пребывания: индивидуальные палаты, современные реанимации и палаты интенсивной терапии, раздельные приемные отделения для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В медучреждении также доступна палата семейных родов.
Новоиспеченных мам обучают грудному вскармливанию и консультируют по вопросам ухода за малышом.
Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За пол века работы в его стенах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура существенно повысит качество медицинской помощи для мам и новорожденных.
Турнир по фехтованию в Химках - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках
5 ноября, 19:19
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала