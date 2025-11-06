В обновленном роддоме Химок появились на свет 49 мальчиков и 34 девочки

https://ria.ru/20251106/mladenets-2053236072.html
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Химкинском роддоме после капительного ремонта появились на свет 83 младенца — 49 мальчиков и 34 девочки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Роддом был открыт после капитального ремонта больше месяца назад.
В пресс-службе добавили, что в обновленном роддоме есть все для комфортного пребывания: индивидуальные палаты, современные реанимации и палаты интенсивной терапии, раздельные приемные отделения для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В медучреждении также доступна палата семейных родов.
Новоиспеченных мам обучают грудному вскармливанию и консультируют по вопросам ухода за малышом.
Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За пол века работы в его стенах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура существенно повысит качество медицинской помощи для мам и новорожденных.