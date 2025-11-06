Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал применять китайский лозунг "инвестор - наш император" - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/mishustin-2053216866.html
Мишустин призвал применять китайский лозунг "инвестор - наш император"
Мишустин призвал применять китайский лозунг "инвестор - наш император" - РИА Новости, 06.11.2025
Мишустин призвал применять китайский лозунг "инвестор - наш император"
Премьер-министр России Михаил Мишустин процитировал китайский лозунг "инвестор - наш император", отметив, что такой подход нужно применять и к инвесторами РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:13:00+03:00
2025-11-06T16:13:00+03:00
россия
псковская область
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728991_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_a460d5fcb44e69937535a1c7b0f1159b.jpg
https://ria.ru/20251104/tszinpin-2052714379.html
россия
псковская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052728991_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_74ef576e6dcc4ba112ec7f39e2305dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псковская область, китай, михаил мишустин
Россия, Псковская область, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин призвал применять китайский лозунг "инвестор - наш император"

Мишустин в Пскове вспомнил китайский лозунг "инвестор – наш император"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин процитировал китайский лозунг "инвестор - наш император", отметив, что такой подход нужно применять и к инвесторами РФ.
«
"Когда мы, кстати, в рабочей поездке по Псковской области встречались с резидентами особой экономической зоны, мы вспоминали лозунг, которым руководствуется в особой экономической зоне Суджоу, в Китае. Этот лозунг звучит как "инвестор – наш император". Такой же подход, конечно, нужно применять к российским инвесторам", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Си Цзиньпин рассказал Мишустину о годах, проведенных в Ханчжоу
4 ноября, 06:49
 
РоссияПсковская областьКитайМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала