Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая
15:58 06.11.2025
Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая
Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
в мире
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
в мире, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян
В мире, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он напомнил, что на этой неделе правительственная делегация посетила с визитом Китай.
«
"Прошедшие переговоры с руководством Китайской Народной Республики, с председателем Си Цзиньпинем, с премьером Государственного Совета Ли Цяном подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия продолжит работу по сотрудничеству с Китаем, заявил Мишустин
В миреКитайРоссияМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
