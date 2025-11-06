https://ria.ru/20251106/mishustin-2053212148.html
Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая
Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая - РИА Новости, 06.11.2025
Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая
Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.11.2025
Мишустин рассказал об итогах переговоров с руководством Китая
Мишустин: переговоры с Китаем подтвердили настрой на укрепление партнерства