Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:48 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/minsk-2053301348.html
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей
Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:48:00+03:00
2025-11-06T21:48:00+03:00
хоккей
спорт
станислав галиев
тай смит
хк динамо
лада
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980142115_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_032af86dafc6cc26969bcbf3b749600d.jpg
/20251106/loko-2053298179.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980142115_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_82dd3d098856704e61531b049d74ed34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, станислав галиев, тай смит, хк динамо, лада, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Станислав Галиев, Тай Смит, ХК Динамо, Лада, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

Минское "Динамо" обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ

© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). У "Динамо" шайбы забросили Станислав Галиев (24-я минута), Тай Смит (50), для которого гол стал дебютным в КХЛ, Сергей Кузнецов (55) и Вадим Шипачев (57). В составе "Ак Барса" отличились Александр Хмелевский (19), Артем Галимов (32) и Михаил Фисенко (51).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
4 : 3
Ак Барс
23:45 • Станислав Галиев
(Илья Усов)
49:17 • Тай Смит
(Станислав Галиев, Сам Анас)
54:37 • Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15 • Вадим Шипачев
(Кристиан Хенкель)
18:51 • Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Григорий Денисенко)
31:02 • Артем Галимов
(Алексей Марченко)
50:53 • Михаил Фисенко
(Никита Дыняк, Семен Терехов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" одержало шестую победу подряд и с 31 очком занимает третье место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" (32) идет вторым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу" 8 ноября. В тот же день "Ак Барс" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".
Максим Шалунов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
6 ноября, 21:25
 
ХоккейСпортСтанислав ГалиевТай СмитХК Динамо (Москва)ЛадаАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала