Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). У "Динамо" шайбы забросили Станислав Галиев (24-я минута), Тай Смит (50), для которого гол стал дебютным в КХЛ, Сергей Кузнецов (55) и Вадим Шипачев (57). В составе "Ак Барса" отличились Александр Хмелевский (19), Артем Галимов (32) и Михаил Фисенко (51).
06 ноября 2025 • начало в 19:10
Завершен
23:45 • Станислав Галиев
49:17 • Тай Смит
54:37 • Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15 • Вадим Шипачев
31:02 • Артем Галимов
50:53 • Михаил Фисенко
(Никита Дыняк, Семен Терехов)
"Динамо" одержало шестую победу подряд и с 31 очком занимает третье место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" (32) идет вторым на Востоке.
В следующем матче "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу" 8 ноября. В тот же день "Ак Барс" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".
