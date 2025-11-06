Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг на XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко выставочную экспозицию комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На стенде представлены ключевые направления работы и лучшие практики регионов по развитию одной из важнейших сфер государственной политики – физической культуры и спорта", – сказал Миляев.

По словам губернатора, регионы проводят системную работу по самым разным направлениям – от непосредственного создания спортивной инфраструктуры до популяризации спорта и здорового образа жизни, вовлечения граждан всех категорий. Постоянно проводится обобщение, систематизация и выработка наиболее эффективных мер и предложений по развитию физкультуры и спорта. Комиссия Госсовета работает в правовом регулировании в направлении развития адаптивного и корпоративного спорта, особое внимание уделяется детско-юношескому и студенческому спорту.