Рейтинг@Mail.ru
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
15:59 06.11.2025 (обновлено: 16:00 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/milyaev-2053212821.html
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета - РИА Новости, 06.11.2025
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг на XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировал заместителю... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:59:00+03:00
2025-11-06T16:00:00+03:00
тульская область
россия
тульская область
дмитрий чернышенко
свердловская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053211819_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_ad5ec7bfce042e09b5a5c32ae530a53d.jpg
https://ria.ru/20251105/milyaev-2053032480.html
россия
тульская область
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053211819_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_3ca25fa301002ceb8a4dcf1a46b9870b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, дмитрий чернышенко, свердловская область, дмитрий миляев
Тульская область, Россия, Тульская область, Дмитрий Чернышенко, Свердловская область, Дмитрий Миляев
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета

Дмитрий Миляев представил Дмитрию Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета

© Фото : Правительство Тульской области Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг на XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко выставочную экспозицию комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На стенде представлены ключевые направления работы и лучшие практики регионов по развитию одной из важнейших сфер государственной политики – физической культуры и спорта", – сказал Миляев.
По словам губернатора, регионы проводят системную работу по самым разным направлениям – от непосредственного создания спортивной инфраструктуры до популяризации спорта и здорового образа жизни, вовлечения граждан всех категорий. Постоянно проводится обобщение, систематизация и выработка наиболее эффективных мер и предложений по развитию физкультуры и спорта. Комиссия Госсовета работает в правовом регулировании в направлении развития адаптивного и корпоративного спорта, особое внимание уделяется детско-юношескому и студенческому спорту.
На стенде размещена информация о работе в области спорта Тульской, Московской, Ленинградской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Приморского и Краснодарского края. Посетители могут видеть спрогнозированный рост и развитие по нескольким направлениям: численность людей, регулярно занимающихся спортом; строительство спортивных сооружений; развитие адаптивного спорта; олимпийские чемпионы и призеры за всю историю российского спорта.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на XIII Международном форуме Россия — спортивная держава - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Дмитрий Миляев обсудил влияние бизнеса на физкультуру и спорт
5 ноября, 18:02
 
Тульская областьРоссияТульская областьДмитрий ЧернышенкоСвердловская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала