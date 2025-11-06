https://ria.ru/20251106/milyaev-2053212821.html
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета - РИА Новости, 06.11.2025
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг на XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировал заместителю... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:59:00+03:00
2025-11-06T15:59:00+03:00
2025-11-06T16:00:00+03:00
тульская область
россия
тульская область
дмитрий чернышенко
свердловская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053211819_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_ad5ec7bfce042e09b5a5c32ae530a53d.jpg
https://ria.ru/20251105/milyaev-2053032480.html
россия
тульская область
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053211819_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_3ca25fa301002ceb8a4dcf1a46b9870b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, дмитрий чернышенко, свердловская область, дмитрий миляев
Тульская область, Россия, Тульская область, Дмитрий Чернышенко, Свердловская область, Дмитрий Миляев
Миляев представил Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
Дмитрий Миляев представил Дмитрию Чернышенко спортэкспозицию комиссии Госсовета
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг на XIII Международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко выставочную экспозицию комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На стенде представлены ключевые направления работы и лучшие практики регионов по развитию одной из важнейших сфер государственной политики – физической культуры и спорта", – сказал Миляев.
По словам губернатора, регионы проводят системную работу по самым разным направлениям – от непосредственного создания спортивной инфраструктуры до популяризации спорта и здорового образа жизни, вовлечения граждан всех категорий. Постоянно проводится обобщение, систематизация и выработка наиболее эффективных мер и предложений по развитию физкультуры и спорта. Комиссия Госсовета работает в правовом регулировании в направлении развития адаптивного и корпоративного спорта, особое внимание уделяется детско-юношескому и студенческому спорту.
На стенде размещена информация о работе в области спорта Тульской, Московской, Ленинградской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Приморского и Краснодарского края. Посетители могут видеть спрогнозированный рост и развитие по нескольким направлениям: численность людей, регулярно занимающихся спортом; строительство спортивных сооружений; развитие адаптивного спорта; олимпийские чемпионы и призеры за всю историю российского спорта.