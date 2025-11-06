Рейтинг@Mail.ru
"Мидтьюлланн" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
Футбол
 
19:45 06.11.2025
"Мидтьюлланн" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Мидтьюлланн" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Мидтьюлланн" и "Селтик" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025
Новости
Футбол, Селтик, Лига Европы УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

"Мидтьюлланн" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября

Футболист "Селтика" празднует чемпионство в шотландской Премьер-лиге
Футболист Селтика празднует чемпионство в шотландской Премьер-лиге
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Мидтьюлланн" и "Селтик" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига Европы УЕФА
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Мидтъюлланн
3 : 1
Селтик
33‎’‎ • Мартин Эрлич
(Mikel Gogorza)
35‎’‎ • Mikel Gogorza
41‎’‎ • Franculino
81‎’‎ • Рэо Хататэ (П)
