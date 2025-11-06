https://ria.ru/20251106/midtyullann-seltik-smotret-onlayn-2053273946.html
"Мидтьюлланн" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Мидтьюлланн" и "Селтик" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
футбол
селтик
лига европы уефа
анонсы и трансляции матчей
