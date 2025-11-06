Рейтинг@Mail.ru
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/metro-2053101964.html
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути - РИА Новости, 06.11.2025
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути
Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:51:00+03:00
2025-11-06T04:51:00+03:00
происшествия
москва
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18680/12/186801278_0:163:3104:1909_1920x0_80_0_0_34fc95dd2f2d98816e8df9ec4c3d29e2.jpg
https://ria.ru/20251105/peterburg-2052977125.html
https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18680/12/186801278_171:0:2934:2072_1920x0_80_0_0_4ee1fdb73717a20362bf5a8aa67d56ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути

В Москве суд обязал спустившегося на пути пассажира выплатить компенсацию

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВ ожидании поезда в метро
В ожидании поезда в метро - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
В ожидании поезда в метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, пьяный пассажир утром "спустился на жесткое основание пути станции метро "Цветной бульвар", тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Машинист поднял мужчину с пути.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб
Вчера, 14:55
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось остановить на 24 минуты, задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе, указано в материалах. Сумма иска метрополитена к пассажиру не уточняется.
"Взыскать в пользу ГУП "Московский метрополитен" убытки", - говорится в материалах.
Ответчик в суд не явился. Решение вступило в законную силу.
Кадры из московского метро, где женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
2 апреля, 18:09
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала