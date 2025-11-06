В ожидании поезда в метро. Архивное фото

Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, пьяный пассажир утром "спустился на жесткое основание пути станции метро "Цветной бульвар", тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Машинист поднял мужчину с пути.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось остановить на 24 минуты, задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе, указано в материалах. Сумма иска метрополитена к пассажиру не уточняется.

"Взыскать в пользу ГУП "Московский метрополитен" убытки", - говорится в материалах.