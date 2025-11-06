Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Готовится дополнительная редакция единых школьных учебников по истории с исправлениями и улучшениями, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сейчас единая линейка учебников (по истории - ред.) для 5-11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию.… дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника, потому что видим сами, что надо подправлять, надо делать процесс обучения истории в школе более интересным, менее формализованным", - сказал Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России

Новые единые учебники по истории для 10-11-х используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю.