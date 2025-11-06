Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории - РИА Новости, 06.11.2025
11:00 06.11.2025
Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории
Готовится дополнительная редакция единых школьных учебников по истории с исправлениями и улучшениями, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 06.11.2025
общество, россия, владимир мединский, анатолий торкунов, александр чубарьян, российское военно-историческое общество (рвио), мгимо, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян, Российское военно-историческое общество (РВИО), МГИМО, Российская академия наук
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Готовится дополнительная редакция единых школьных учебников по истории с исправлениями и улучшениями, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Сейчас единая линейка учебников (по истории - ред.) для 5-11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию.… дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника, потому что видим сами, что надо подправлять, надо делать процесс обучения истории в школе более интересным, менее формализованным", - сказал Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.
Новые единые учебники по истории для 10-11-х используются в российских школах с 1 сентября 2023 года и состоят из четырех томов, включающих историю России и всеобщую историю.
Кроме того, осенью 2024 года в разных регионах РФ начался процесс практической проверки качества новых учебников по истории для 5–9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года.
Авторами книг выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
