Мазепин пообещал соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами
Мазепин пообещал соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-07T07:07:00+03:00
Мазепин пообещал соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские команды по водному поло будут соблюдать спортивный принцип, если встретятся на международных соревнованиях с украинцами, заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
"Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины. Я ответил: "Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип", - сказал Мазепин.
"В праздничный день, 4 ноября, World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, допустив сборные России и Белоруссии до международных соревнований по водному поло. Сегодня утром до всех соревнований, включая синхронное плавание и водное поло, нас допустила европейская ассоциация. Как итог - все наши спортсмены допущены до соревнований. Цель на 2026 год - вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить все международные федерации, что запреты неэффективны и нарушают Олимпийскую хартию", - добавил президент ФВВСР.