20:56 06.11.2025 (обновлено: 07:07 07.11.2025)
Мазепин пообещал соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами
спорт, россия, украина, белоруссия, дмитрий мазепин, плавание
Мазепин пообещал соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами

Мазепин: ватерполисты будут соблюдать спортивные принципы в матче с украинцами

Дмитрий Мазепин
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские команды по водному поло будут соблюдать спортивный принцип, если встретятся на международных соревнованиях с украинцами, заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
6 ноября, 17:54
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
6 ноября, 17:54
"Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины. Я ответил: "Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип", - сказал Мазепин.
"В праздничный день, 4 ноября, World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, допустив сборные России и Белоруссии до международных соревнований по водному поло. Сегодня утром до всех соревнований, включая синхронное плавание и водное поло, нас допустила европейская ассоциация. Как итог - все наши спортсмены допущены до соревнований. Цель на 2026 год - вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить все международные федерации, что запреты неэффективны и нарушают Олимпийскую хартию", - добавил президент ФВВСР. ​
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
6 ноября, 20:33
 
