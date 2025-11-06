Осужденная за неудачную операцию жене раввина хирург отправилась в зону СВО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пластический хирург Екатерина Лонская, осужденная за неудачную операцию жене раввина Александра Бороды, уже около месяца работает в зоне СВО, сообщила РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.

"Екатерина уже месяц работает в зоне СВО как медик, врач", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, контракт с Минобороны предполагает освобождение от наказания — как основного, так и дополнительного.

блефаропластике . В результате женщина лишилась зрения. Позже она лечилась в В октябре 2023 года Лонская, работавшая в одной из московских клиник эстетической медицины, сделала жене президента Федерации еврейских общин России Инне Бороде операцию по. В результате женщина лишилась зрения. Позже она лечилась в Италии , и сейчас у нее видит только один глаз всего на 30 процентов.

Лонской предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям.