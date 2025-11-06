Рейтинг@Mail.ru
Осужденная за неудачную операцию жене раввина хирург отправилась в зону СВО - РИА Новости, 06.11.2025
12:16 06.11.2025 (обновлено: 13:09 06.11.2025)
Осужденная за неудачную операцию жене раввина хирург отправилась в зону СВО
Осужденная за неудачную операцию жене раввина хирург отправилась в зону СВО
москва, россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, происшествия
Осужденная за неудачную операцию жене раввина хирург отправилась в зону СВО

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕкатерина Лонская в суде
Екатерина Лонская в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Екатерина Лонская в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пластический хирург Екатерина Лонская, осужденная за неудачную операцию жене раввина Александра Бороды, уже около месяца работает в зоне СВО, сообщила РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.
"Екатерина уже месяц работает в зоне СВО как медик, врач", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, контракт с Минобороны предполагает освобождение от наказания — как основного, так и дополнительного.
В октябре 2023 года Лонская, работавшая в одной из московских клиник эстетической медицины, сделала жене президента Федерации еврейских общин России Инне Бороде операцию по блефаропластике. В результате женщина лишилась зрения. Позже она лечилась в Италии, и сейчас у нее видит только один глаз всего на 30 процентов.
Лонской предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, врач не провела должным образом диагностику на первичном осмотре и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге привело к опасным последствиям.
В конце июня Лонскую приговорили к 11 месяцам колонии-поселения с запретом заниматься пластической хирургией на два с половиной года.
