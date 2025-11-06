Ливан решил освободить сына Каддафи Ганнибала

КАИР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ливана решили освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, и отменили залог, сообщило базирующееся в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии.
"Правительство национального единства выражает глубокую признательность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и понимание в деле освобождения ливийского гражданина Ганнибала Каддафи, а также за ответ ливанских властей, приведший к решению об освобождении и отмене назначенного ему залога", - говорится в заявлении ПНЕ Ливии.
Ранее ливанские власти согласились освободить Ганнибала Каддафи при условии внесения залога в размере 11 миллионов долларов. Следственный судья постановил отпустить Ганнибала под залог, но с запретом на его выезд из страны. Тогда адвокат Ганнибала Каддафи Лоран Байон заявил, что защита намерена обжаловать сумму залога, установленную ливанским судом.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.
