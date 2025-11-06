Ливан решил освободить сына Каддафи Ганнибала

Ранее ливанские власти согласились освободить Ганнибала Каддафи при условии внесения залога в размере 11 миллионов долларов. Следственный судья постановил отпустить Ганнибала под залог, но с запретом на его выезд из страны. Тогда адвокат Ганнибала Каддафи Лоран Байон заявил, что защита намерена обжаловать сумму залога, установленную ливанским судом.