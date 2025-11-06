Рейтинг@Mail.ru
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/lgoty-2053220952.html
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам - РИА Новости, 06.11.2025
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам
Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:26:00+03:00
2025-11-06T16:26:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_659c8f4d2a235f8dfa15b7f411f0c705.jpg
https://ria.ru/20251106/pravitelstvo-2053216581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_2:54:2661:2048_1920x0_80_0_0_848d6155205dcf927e5b83ba64b05955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам

Минфин в поправках ко II чтению проекта бюджета предложил новые налоговые льготы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета.
"В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России.
"Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Правительство подготовило около 600 поправок к проекту бюджета
Вчера, 16:13
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала