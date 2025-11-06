Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

"Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета.

"В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России