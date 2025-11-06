https://ria.ru/20251106/lgoty-2053220952.html
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам - РИА Новости, 06.11.2025
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам
Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:26:00+03:00
2025-11-06T16:26:00+03:00
2025-11-06T16:26:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_659c8f4d2a235f8dfa15b7f411f0c705.jpg
https://ria.ru/20251106/pravitelstvo-2053216581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_2:54:2661:2048_1920x0_80_0_0_848d6155205dcf927e5b83ba64b05955.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин в поправках к бюджету предложил новые налоговые льготы физлицам
Минфин в поправках ко II чтению проекта бюджета предложил новые налоговые льготы
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета.
"В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России
.
"Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов
. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.