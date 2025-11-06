Рейтинг@Mail.ru
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились - РИА Новости, 06.11.2025
07:14 06.11.2025
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились
Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% в годовом выражении и составили почти 271 тысячу машин, в октябре... РИА Новости, 06.11.2025
2025
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились

Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре снизились на 25%

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% в годовом выражении и составили почти 271 тысячу машин, в октябре уменьшились на 25,8% - до 33,2 тысячи, следует из собственных данных аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 20% от общего объема, что в количественном выражении составляет 33 251 проданный экземпляр. При этом год назад (в октябре 2024-го) доля Lada превышала 26%", - говорится в сообщении.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"АвтоВАЗ" планирует увеличить производство автомобилей Lada
21 октября, 17:34
Самой популярной моделью как в линейке "АвтоВАЗа", так и в целом по России остается Lada Granta, результат продаж которой за десять месяцев составил 121,2 тысячи единиц (-28,8%), а за октябрь – почти 15,2 тысячи (-28,4%).
Модель Lada Vesta третий месяц подряд остается на третьем месте по продажам в России среди всех моделей. За десять месяцев она "разошлась" тиражом в 69,3 тысячи штук (-34%), а в октябре было продано 7,4 тысячи таких машин (-34,2%).
Девятое место в октябре заняла Lada Niva Legend с объемом продаж 3,7 тысячи штук; -24,4%), в январе-октябре этот показатель снизился на 28,6% и составил почти 28 тысяч авто.
Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае
4 июня, 10:36
 
