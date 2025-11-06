https://ria.ru/20251106/lada-2053110999.html
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились - РИА Новости, 06.11.2025
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились
Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% в годовом выражении и составили почти 271 тысячу машин, в октябре... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:14:00+03:00
2025-11-06T07:14:00+03:00
2025-11-06T07:14:00+03:00
авто
россия
автостат
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768123003_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_c47b3f0eda84a210888f139d56491f57.jpg
https://ria.ru/20251021/avtovaz-2049657430.html
https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768123003_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5965ef412c7a3a41020b53887435d2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автостат, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Автостат, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи новых автомобилей Lada в России снизились
Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре снизились на 25%
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% в годовом выражении и составили почти 271 тысячу машин, в октябре уменьшились на 25,8% - до 33,2 тысячи, следует из собственных данных аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lad
a, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 20% от общего объема, что в количественном выражении составляет 33 251 проданный экземпляр. При этом год назад (в октябре 2024-го) доля Lada превышала 26%", - говорится в сообщении.
Самой популярной моделью как в линейке "АвтоВАЗа
", так и в целом по России
остается Lada Granta, результат продаж которой за десять месяцев составил 121,2 тысячи единиц (-28,8%), а за октябрь – почти 15,2 тысячи (-28,4%).
Модель Lada Vesta третий месяц подряд остается на третьем месте по продажам в России среди всех моделей. За десять месяцев она "разошлась" тиражом в 69,3 тысячи штук (-34%), а в октябре было продано 7,4 тысячи таких машин (-34,2%).
Девятое место в октябре заняла Lada Niva Legend с объемом продаж 3,7 тысячи штук; -24,4%), в январе-октябре этот показатель снизился на 28,6% и составил почти 28 тысяч авто.