Продажи новых автомобилей Lada в России снизились

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% в годовом выражении и составили почти 271 тысячу машин, в октябре уменьшились на 25,8% - до 33,2 тысячи, следует из собственных данных аналитического агентства "Автостат".

"Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка Lad a, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 20% от общего объема, что в количественном выражении составляет 33 251 проданный экземпляр. При этом год назад (в октябре 2024-го) доля Lada превышала 26%", - говорится в сообщении.

Самой популярной моделью как в линейке " АвтоВАЗа ", так и в целом по России остается Lada Granta, результат продаж которой за десять месяцев составил 121,2 тысячи единиц (-28,8%), а за октябрь – почти 15,2 тысячи (-28,4%).

Модель Lada Vesta третий месяц подряд остается на третьем месте по продажам в России среди всех моделей. За десять месяцев она "разошлась" тиражом в 69,3 тысячи штук (-34%), а в октябре было продано 7,4 тысячи таких машин (-34,2%).