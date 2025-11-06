Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января - РИА Новости, 06.11.2025
10:31 06.11.2025
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
происшествия
кемерово
кемеровская область
кемерово
кемеровская область
происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января

Суд оставил под арестом экс-главу минздрава Кузбасса Беглова до 7 января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 января бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
"Шестого ноября по итогам рассмотрения ходатайства следователя суд продлил меру пресечения (Дмитрию Беглову - ред.) в виде заключения под стражу до 7 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее объединенный пресс-центр судов региона сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кузбассе при пожаре в квартире погибли мать и двое детей
5 ноября, 14:19
 
ПроисшествияКемеровоКемеровская область
 
 
