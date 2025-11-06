Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января

КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 января бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

"Шестого ноября по итогам рассмотрения ходатайства следователя суд продлил меру пресечения (Дмитрию Беглову - ред.) в виде заключения под стражу до 7 января 2026 года", - говорится в сообщении.