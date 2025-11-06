https://ria.ru/20251106/kuzbass-2053137813.html
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января - РИА Новости, 06.11.2025
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 января бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и...
происшествия
кемерово
кемеровская область
кемерово
кемеровская область
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
Суд оставил под арестом экс-главу минздрава Кузбасса Беглова до 7 января
КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 января бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
"Шестого ноября по итогам рассмотрения ходатайства следователя суд продлил меру пресечения (Дмитрию Беглову - ред.) в виде заключения под стражу до 7 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее объединенный пресс-центр судов региона сообщал, что Центральный районный суд Кемерово
отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.