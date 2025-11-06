Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ремонт девяти Домов культуры, из 14 запланированных, завершили в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Остальные находятся на стадии завершения. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы "Развитие культуры в Смоленской области". Общий объем финансирования составляет порядка 133 миллионов рублей.

"В этой работе также взаимодействуем с партией "Единая Россия", которая реализует проект "Культура малой Родины". В этом году обновлена материально-техническая база и проведен ремонт в 22 Домах культуры в 20 муниципальных образованиях, на эти цели было направлено почти 19 миллионов рублей", — написал Анохин в мессенджере MAX.

Он добавил, что работа ведется комплексно. В Велижском, Ельнинском и Краснинском районах были отремонтированы здания, обновлены внутренние помещения и закуплено новое оборудование. В Домах культуры Десногорска, Демидовского, Духовщинского, Ершичского, Монастырщинского, Смоленского, Холм-Жирковского муниципальных округов заменили сценическую одежду, кресла в зрительных залах и установили звукоусилительную аппаратуру.