Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
13:17 06.11.2025
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области - РИА Новости, 06.11.2025
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области
Ремонт девяти Домов культуры, из 14 запланированных, завершили в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 06.11.2025
смоленская область
смоленская область
вяземский
василий анохин
единая россия
смоленская область
вяземский
смоленская область, вяземский, василий анохин, единая россия
Смоленская область, Смоленская область, Вяземский, Василий Анохин, Единая Россия
Девять Домов культуры отремонтировали в Смоленской области

Девять Домов культуры, из 14 запланированных, обновили в Смоленской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ремонт девяти Домов культуры, из 14 запланированных, завершили в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Остальные находятся на стадии завершения. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы "Развитие культуры в Смоленской области". Общий объем финансирования составляет порядка 133 миллионов рублей.
"В этой работе также взаимодействуем с партией "Единая Россия", которая реализует проект "Культура малой Родины". В этом году обновлена материально-техническая база и проведен ремонт в 22 Домах культуры в 20 муниципальных образованиях, на эти цели было направлено почти 19 миллионов рублей", — написал Анохин в мессенджере MAX.
Он добавил, что работа ведется комплексно. В Велижском, Ельнинском и Краснинском районах были отремонтированы здания, обновлены внутренние помещения и закуплено новое оборудование. В Домах культуры Десногорска, Демидовского, Духовщинского, Ершичского, Монастырщинского, Смоленского, Холм-Жирковского муниципальных округов заменили сценическую одежду, кресла в зрительных залах и установили звукоусилительную аппаратуру.
"Кроме того, в Домах культуры Вяземского, Гагаринского, Кардымовского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Сычевского, Ярцевского муниципальных округов выполнен ремонт кровли, фасада, зрительного зала и внутренних помещений", — заключил глава региона.
Смоленская областьСмоленская областьВяземскийВасилий АнохинЕдиная Россия
 
 
