В США бывшая учительница получит компенсацию за ранения от первоклассника
23:39 06.11.2025 (обновлено: 23:47 06.11.2025)
В США бывшая учительница получит компенсацию за ранения от первоклассника
Бывшая учительница в американском штате Виргиния по решению суда должна получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов за ранения, которые ей нанес... РИА Новости, 06.11.2025
Новости
В США бывшая учительница получит компенсацию за ранения от первоклассника

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывшая учительница в американском штате Виргиния по решению суда должна получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов за ранения, которые ей нанес вооруженный пистолетом первоклассник, сообщила местная газета Virginian-Pilot.
Инцидент произошел в январе 2023 года. Шестилетний мальчик открыл стрельбу в классе и ранил в руку и грудь свою учительницу Абигайль Цвернер. Пострадавшая подала в суд на замдиректора школы Эбони Паркер, которая якобы игнорировала сообщения о наличии у ребенка огнестрельного оружия.
По данным издания, жюри присяжных приняло решение о компенсации в размере 10 миллионов долларов после 5,5 часов размышлений. В своем иске пострадавшая просила присудить ей 40 миллионов, отметила газета. Как ожидается, компенсация будет покрыта страховым пулом школьного совета, уточнило издание.
По информации газеты, Паркер в декабре предстанет перед новым судом по обвинению в неисполнении обязанностей в отношении ребенка.
Мать первоклассника ранее приговорили к четырем годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с хранением оружия, подчеркнуло издание.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
3 ноября, 17:50
 
