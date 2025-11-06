В США бывшая учительница получит компенсацию за ранения от первоклассника

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывшая учительница в американском штате Виргиния по решению суда должна получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов за ранения, которые ей нанес вооруженный пистолетом первоклассник, Бывшая учительница в американском штате Виргиния по решению суда должна получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов за ранения, которые ей нанес вооруженный пистолетом первоклассник, сообщила местная газета Virginian-Pilot.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Шестилетний мальчик открыл стрельбу в классе и ранил в руку и грудь свою учительницу Абигайль Цвернер. Пострадавшая подала в суд на замдиректора школы Эбони Паркер, которая якобы игнорировала сообщения о наличии у ребенка огнестрельного оружия.

По данным издания, жюри присяжных приняло решение о компенсации в размере 10 миллионов долларов после 5,5 часов размышлений. В своем иске пострадавшая просила присудить ей 40 миллионов, отметила газета. Как ожидается, компенсация будет покрыта страховым пулом школьного совета, уточнило издание.

По информации газеты, Паркер в декабре предстанет перед новым судом по обвинению в неисполнении обязанностей в отношении ребенка.